В декабре 2021 года во Владимирской области годовая инфляция замедлилась до 9,16% с 9,41% в ноябре,...

В декабре 2021 года во Владимирской области годовая инфляция замедлилась до 9,16% с 9,41% в ноябре, тогда как в целом по России и в Центральном федеральном округе почти не изменилась. Уровень инфляции в регионе оставался выше, чем в Центральном федеральном округе и России (8,32% и 8,39% соответственно). Такая динамика цен связана с ростом производства и предложения отдельных продовольственных товаров. Региональным фактором, повлиявшим на динамику цен, стало расширение конкуренции в сфере производства и реализации отдельных продовольственных и непродовольственных товаров.Продовольственные товарыГодовой темп прироста цен на продовольственные товары во Владимирской области уменьшился до 11,79% в декабре с 12,49% в ноябре, что связано с ростом предложения отдельных видов продукции.Благодаря введению в действие в 2021 году новых тепличных комбинатов в регионах-поставщиках и совершенствованию технологии выращивания увеличился объем производства и предложения помидоров и огурцов. Это повлияло на снижение годового темпа прироста цен на них в декабре. Дополнительно сдерживающее влияние на динамику цен на томаты оказало увеличение предложения импортных помидоров в результате снятия ограничений на их поставку с ряда компаний-экспортеров.Увеличение производства свинины и мяса кур привело к росту предложения и снижению годового темпа прироста цен на мясо и птицу. Расширение предложения мяса птицы было поддержано и на региональном уровне в результате введения в действие крупным региональным производителем новых промышленных корпусов в октябре-ноябре, что увеличило объем поставок в декабре.Непродовольственные товарыГодовой темп прироста цен на непродовольственные товары во Владимирской области снизился до 8,99% в декабре с 9,21% в ноябре, тогда как в целом по России он увеличился, а в Центральном федеральном округе почти не изменился. На динамику цен оказало влияние увеличение предложения и расширение конкуренции в производстве и реализации отдельных непродовольственных товаров.Рост объема производства мебели в ноябре 2021 года после восстановления логистических цепочек позволил увеличить предложение мебели в декабре, что отразилось на снижении годового темпа прироста цен на мебель. Кроме того, усилилась конкуренция ─ возросло число региональных предприятий по производству мебели относительно декабря 2020 года.Увеличение конкуренции и предложения более дешевых лекарственных препаратов в результате расширения присутствия в регионе федеральных аптечных сетей с более низкими логистическими затратами повлияло на замедление роста цен на медикаменты.УслугиГодовой темп прироста цен на услуги во Владимирской области увеличился до 4,92% в декабре с 4,62% в ноябре, тогда как в целом по России и Центральном федеральном округе он снизился. На динамику стоимости услуг в регионе оказал влияние рост затрат компаний на оказание отдельных услуг и повышение спроса.Увеличение издержек сотовых операторов на развитие сетей и обновление оборудования привело к удорожанию в годовом выражении цен на услуги связи после удешевления месяцем ранее.В декабре 2021 года на фоне улучшения эпидемической ситуации в регионе против декабря прошлого года увеличилось число гастролей театров столицы. Перенос возросших издержек в цены билетов на постановки на фоне повышения спроса повлиял на удорожание в годовом выражении услуг организаций культуры против их удешевления месяцем ранее.В декабре 2021 года в целом по России годовая инфляция осталась на уровне ноября, сообщает пресс-служба Банка России. Ускорение инфляции в 2021 году на 3,5 п.п. произошло за счет удорожания широкого круга товаров и услуг. В декабре месячные темпы роста цен на многие позиции потребительской корзины (с поправкой на сезонность) замедлились после ускорения в октябре-ноябре. Тем не менее в среднем в IV квартале темп прироста цен был максимальным с начала 2015 года. Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска. Рост цен на продукты питания особенно сильно влияет на инфляционные ожидания населения. С учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Денежно-кредитная политика Банка России направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.