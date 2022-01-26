Новая волна КОВИД-19 отличается от предыдущих тем, что массово болеют дети. Учебные классы и школы...

Новая волна КОВИД-19 отличается от предыдущих тем, что массово болеют дети. Учебные классы и школы отправляются на дистант. В Гусь-Хрустальном на удаленку перешли все десять школ.Решение о переходе принято по итогам заседания муниципального оперативного штаба. Пока онлайн-формат продлится до второго февраля. Сложная ситуация в областном центре. На дистанционку перешли 150 классов. И три школы. 36-ая, 25-ая и №6. В Муромском районе в четырёх школах на удалёнке - одиннадцать классов. В Ковровском районе на дистанте пока только одна школа.