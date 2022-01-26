Генерал-лейтенант Александр Павлюк назвал конкретную дату вероятной эскалации.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк назвал конкретную дату вероятной эскалации.Ситуация в Донбассе обостряется день ото дня, западные СМИ забрасывают информационное поле статьями о неминуемой провокации и так называемом "вторжении" России, хотя Москва неоднократно заявляла об отсутствии таких планов.В Кремле не раз предупреждали о возможных провокациях со стороны ВСУ в Донбассе, и, кажется, опасения подтверждаются.Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк в беседе с изданием The Times назвал дату, которая его "беспокоит", говоря о вероятном "вторжении" России на Украину. Речь шла о 20 февраля, сообщает .Стоит отметить, что именно в этот период заканчиваются зимние Олимпийские игры в Пекине. Также, по словам Павлюка, дата знаменует завершение совместных российско-белорусских военных учений.Несмотря на такую воинственную риторику украинского генерала, автор колонки издания, который брал у него интервью, трезво оценил ситуацию. Он отметил в тексте, что в случае начала военного конфликта шансов на победу у Украины практически нет. А последствия для украинского народа станут разрушительными. Украина в таком случае рискует потерять сразу восемь регионов, в том числе Днепр, Харьков и Одессу.Ранее в ДНР заявили, что Украина уже стянула к линии соприкосновения до 120 тысяч своих военнослужащих.