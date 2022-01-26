Сотрудник Белого дома во время телефонного брифинга озвучил информацию о новых антироссийских санкциях.

Сотрудник Белого дома во время телефонного брифинга озвучил информацию о новых антироссийских санкциях.Согласно заявлению американского чиновника, жесткие санкции против России могут быть введены в случае, если та вторгнется на территорию Украины. В Белом доме уточнили, что речь идет об ограничениях на торговлю и экспорт из США. Якобы они должны будут отразиться на высокотехнологическом развитии РФ (космос, оборона, искусственный интеллект).Кроме того, новые санкции, как обещают в Вашингтоне, больно ударят по рублю. Мол, может возникнуть ситуация, которая будет гораздо хуже происходящего в 2014-м. По мнению американцев, должна пострадать и сфера энергетика, если Россия станет оказывать давление на Запад сокращением поставок газа в Европу.Санкции не подразумевают поэтапного наращивания. Они будут вводиться единовременно, а также могут отличаться от тех, которые вводит против РФ Европа. США хотят "лишить Россию того, в чем она нуждается и не может просто заместить".Ранее СМИ сообщили, что Владимир Зеленский призвал США незамедлительно ввести санкции против России, не дожидаясь обострения ситуации. Вскоре эксперты указали на недальновидность президента Украины. Политолог Владимир Корнилов : если наказать РФ за то, что она не совершала, больше ее ничего не будет сдерживать.