Регоператор нарушает графики вывоза мусора.

Сотрудники управления ЖКХ мэрии Владимира проверили жалобы жителей на работу ООО «Биотехнологии». Они касались нарушений графиков вывоза мусора.«Как и следовало ожидать, ссылки компании на сплошные снежные завалы, якобы препятствующие подъезду техники к контейнерным площадкам чуть ли не в каждом дворе, не подтвердились», - утверждают в горадминистрации.По итогам контрольных мероприятий недобросовестная работа организации выявлена во дворах на улицах Ставровская, 1, Нижняя Дуброва, 24, Тихонравова, 8, Балакирева, 28, Сурикова, 10 «А» и многих других. Акты о переполненных отходами контейнерах с абсолютно свободными подъездными путями будут направлены регоператору.«Жители рассчитывают, что он найдёт возможность объясниться, а еще лучше - предложить своим клиентам перерасчет тарифа за неоказание услуг», - предложили в горадминистрации.В свою очередь, официальный представитель фирмы Альберт Скворцов , что машины не могут подъехать на захламлённые пакетами контейнерные площадки из-за того, что вязнут на внутридворовых дорогах и во дворах. Регоператор сообщает, что снимает спецтехнику с рейсов, чтобы вытащить застрявшие в снегу мусоровозы. В итоге - нарушается график.«Такая ситуация возникла у дома №30 по улице Красноармейской», - подчеркнул он.Добавим, что по информации компании, по перечисленным адресам мусор уже должен быть вывезен.