Документ содержит три группы рекомендаций для разных групп граждан.

Министерство здравоохранения России выпустило памятку для больных COVID-19 в легкой форме, документ опубликован на сайте ведомства.В документе, озаглавленном Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции, представлены рекомендации для заболевших.Привитым или переболевшим при положительном результате ПЦР-теста на коронавирус и отсутствии симптомов рекомендуется получить листок нетрудоспособности и самоизолироваться, измерять температуру не реже одного раза в сутки. Невакцинированным при симптомах ОРВИ или положительном результате мазка на COVID-19 необходимо позвонить в поликлинику для дистанционной консультации, в случае ухудшения состояния — вызывать скорую помощь.Также среди ключевых рекомендаций — регулярное проветривание помещений, наблюдение за своим состоянием, в том числе при помощи пульсоксиметра.Отдельный блок инструкций касается заболевших детей. Родителям рекомендуется незамедлительно обратиться за консультацией в детскую поликлинику, в том числе дистанционно, а также указан строгий запрет на самолечение.Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики могут быть назначены только медицинским работником и только в случае наличия показаний, — подчеркивает Минздрав.