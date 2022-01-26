Страшная трагедия в Вязниках. На пожаре погибли два маленьких ребенка, еще два были госпитализированы. Пожар произошел в ночь на 23 января в одном из домов на улице Калинина. На втором этаже

Страшная трагедия в Вязниках. На пожаре погибли два маленьких ребенка, еще два были госпитализированы. Пожар произошел в ночь на 23 января в одном из домов на улице Калинина. На втором этаже загорелась квартира. Как сообщили в МЧС области, вызов в пожарную охрану поступил в 00.40. Площадь возгорания 50 квадратных метров. Тушили пожар 15 спасателей и