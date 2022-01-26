25 января сотрудники управления ЖКХ администрации города Владимира провели проверку жалоб жителей...

25 января сотрудники управления ЖКХ администрации города Владимира провели проверку жалоб жителей на работу мусорного оператора ООО «Биотехнологии», допустившего нарушения графика вывоза мусора с контейнерных площадок многоквартирных домов.Как и следовало ожидать, ссылки ООО «Биотехнологии» на сплошные снежные завалы, якобы препятствующие подъезду мусоровывозящей техники к контейнерным площадкам чуть ли не в каждом дворе, не подтвердились. Одно дело, когда управляющая компания действительно замешкалась или расчистила дворовую территорию без должного качества - на этот счет мэрия применяет к нарушителям меры административного воздействия и штрафы. Другое - многочисленные жалобы горожан на переполненные мусорные площадки в чистых дворах. Жители, исправно оплачивающие деятельность ООО «Биотехнологии», мягко говоря, недовольны, иллюстрируя обоснованные жалобы фотографиями.По итогам проверки на основании обращений жителей, недобросовестная работа ООО «Биотехнологии» в столице Владимирской области выявлена, в частности, на придомовых территориях на улицах Ставровская, 1, Нижняя Дуброва, 24, Тихонравова, 8, Балакирева, 28, Сурикова, 10-а и многих других, сообщают в пресс-службе городской администрации.Соответствующие акты о переполненных контейнерных площадках с абсолютно свободными подъездными путями будут направлены в ООО «Биотехнологии». Жители рассчитывают, что мусорный оператор, если он дорожит своей профессиональной репутацией, найдет возможность объясниться, а еще лучше - предложить своим клиентам перерасчет тарифа в связи с нарушением графика вывоза мусора и объемом реально оказанных услуг.Кроме того, горожане настойчиво предлагают сотрудникам ООО «Биотехнологии» работать ответственнее и в прямом смысле чище - в частности, ставить опорожненные контейнеры на место, не перегораживая тротуары и проезжую часть дворов, и не оставлять после своих визитов мусор на дворовых контейнерных площадках.