Для жительницы Кольчугинского района поход в салон красоты закончился больницей. Девушка подала в...

Для жительницы Кольчугинского района поход в салон красоты закончился больницей. Девушка подала в суд и выиграла дело. В ситуации разбиралась наш корреспондент Юлия Шувалова.Последствия лазерной эпиляции, сделанной в салоне красоты в Кольчугине Александра Соловьева вспоминает до сих пор. Странное пятно на коже появилось после первой процедуры. И с каждой последующей оно становилось всё больше.Александра Соловьёва, пострадавшая:- Я спросила у мастера, что это за пятно? Мне она сказала, что это просто пигментное пятно. Я родила, якобы не так давно. Моему ребенку на тот момент было 6 лет. И якобы это бывает такое. По окончанию курса это всё пройдет. Предположили мы, что это ожог. Я пришла к врачу. Он когда посмотрел сказал, это у вас не ожог, а инфекция.Тогда Александра попросила мастера вернуть деньги за некачественно выполненную лазерную эпиляция и оплатить лечение, но мастер отказалась. А когда девушка решила обратиться за помощью к юристу, косметолог, по её словам, прибегла к шантажу.- Хочешь ругаться?..Тогда я тоже найду способы. Например, мне скинули видео, как ночью ты явно не со своим супругом была на заправке в Киржаче. Понимаешь? Где-то там чего-то, а потом лазерная эпиляция виновата в таком?Александра говорит, что всё это ложь, а инфекция была занесена из-за легкомысленности косметолога, которая даже не обеззараживала диодный лазер после предыдущего клиента. Хотя стоимость услуг салона далеко не дешевая, за курс лазерной эпиляции более 17-ти тысяч рублей.Решить ситуацию мирно не получилось. Александре пришлось подготовить иск. И суд принял решение взыскать с салона красоты 150 тысяч рублей в пользу потерпевшей.Роман Валуйкин, юрист:- Тот человек, который в данном случае оказывал услуги моей доверительнице, он врачом не является. Называть его косметологом нельзя. Это носит уже массовый характер. На самом деле, нет даже предупреждения, что надо проконсультироваться со специалистом, имеются противопоказания. А в данном случае речь идет о лазерной эпиляции, если речь о Александре. Противопоказаний там множество. В связи с этим противопоказаний установить может только врач.Из-за некачественной работы мастера, пострадали уже несколько жительниц Кольчугино, утверждает Александра. Но несмотря на это, псевдо-косметолог продолжает принимать новых клиентов. В сети - реклама салона красоты. Вестям тоже удалось попасть на прием к мастеру.- Не было ли у вас случаев, что у людей после лазерной эпиляции были какие-то осложнения?- Нет, не было, девушка.- А что по поводу судебного разбирательства с Александрой?- Вы уверены, что я ей навредила? Я нет.- Когда ведется лазерная эпиляция, после нее проходит определенное количество времени. И вы как любая адекватная девушка, если бы у вас был какой-то дискомфорт, вы бы сразу пошли в больницу или спустя практически 7 месяцев? Все вопросы к Александре.При этом мастер работает не только в Кольчугино, свои услуги она предлагает и жительницам Александрова. Получить назначенную судом компенсацию от салона красоты Александре пока не удалось. Мастер лазерной эпиляции подала апелляцию. Заседание пройдет в феврале.Юлия Шувалова, Илья Хлудов. "Вести Владимир"