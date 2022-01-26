Судебные приставы побудили предпринимателя рассчитаться с ресурсоснабжающей организацией.

Судебные приставы Меленковского района взыскали с предпринимателя более миллиона рублей долга за отопление. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области.Платить за коммунальные услуги 37-летний бизнесмен не собирался, поэтому сотрудники ведомства начали в отношении должника исполнительное производство.«Найти мужчину по месту регистрации не получилось. Выяснилось, что на него зарегистрирован «Рено Дастер». Машину и её владельца объявили в розыск. Кроссовер нашли в Нижнем Новгороде. Автомобиль арестовали и доставили во Владимирскую область для оценки стоимости и продажи», - рассказали сотрудники Службы.Хозяин иномарки понял, что дело приняло серьёзные обороты и погасил коммунальные долги.