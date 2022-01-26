23 января ночью произошел пожар в старом двухэтажном доме в Вязниках. В 00-43 23 января 2022 года...

23 января ночью произошел пожар в старом двухэтажном доме в Вязниках.В 00-43 23 января 2022 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Вязники, ул. Калинина, д. 20. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.По сообщениям из соцсетей, при пожаре пострадала многодетная семья. Двое маленьких детей, 3 и 4 лет погибли, мать с еще двумя детьми в больнице. Информация уточняется.Фото: vk.com/vyazniki