Виновного в бездействии привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Муроме прокуратура заставила «управляшку» отремонтировать подъезд после пожара. Ведомство выявило факты ненадлежащего содержания имущества в домах № 1 по улице Ковровская и № 1/2 на Кленовой.На Ковровской ООО «Домоуправ» не покрасило подъезд, пострадавший от огня. На Кленовой строительный и бытовой мусор на пожарной лестнице преградил пути эвакуации.В адрес УК внесено представление. Нарушения устранены. Виновного в бездействии привлекли к дисциплинарной ответственности.