Пользуясь служебным положением, злоумышленница распоряжалась финансовыми средствами одного из крупнейших дилеров немецких автомобилей премиум-класса...

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержана подозреваемая в хищении денежных средств путем мошенничества.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными выявлен факт хищения денежных средств должностным лицом компании, осуществляющей на территории Российской Федерации деятельность в сфере купли-продажи автомобилей иностранного производства.Установлено, что на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании услуг аутсорсинга злоумышленница распоряжалась финансовыми средствами одного из крупнейших дилеров немецких автомобилей премиум-класса. Женщина через систему «банк-клиент» общества вносила фиктивные платежные поручения, на основании которых со счета фирмы-компаньона систематически осуществлялись необоснованные списания. Денежные средства фигурантка впоследствии обращала в свою пользу.Полицейские выявили 13 эпизодов противоправной деятельности задержанной. В результате регулярных незаконных махинаций подозреваемая завладела денежными средствами в размере 3 млн 700 тысяч рублей.Следственной частью следственного управления УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», соединенные в одно производство.Оперативниками проведен обыск по адресу проживания фигурантки, в результате которого были изъяты предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В настоящее время злоумышленнице предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается.Максимальное наказание за данное деяние – до 6 лет лишения свободы.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29