Злоумышленник вырвал из рук женщины сумку, в которой находились мобильный телефон и другие личные вещи, и скрылся в неизвестном направлении...

Оперативники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по Южнопортовому району задержали подозреваемого в грабеже.Установлено, что злоумышленник на 6-й Кожуховской улице вырвал из рук местной жительницы кожаную сумку, в которой находились мобильный телефон и другие личные вещи, и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила около 35 тысяч рублей. В этот же день пустая сумка была обнаружена недалеко от места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Академика Комарова задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний приезжий. В ходе личного досмотра задержанного оперативники обнаружили и изъяли мобильный телефон, принадлежащий потерпевшей. Часть похищенного имущества была возвращена владелице.Отделением дознания ОМВД России по Южнопортовому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18