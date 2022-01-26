Всего на образовательные цели было затрачено 11,3 млн рублей.

По итогам 2021 года 1144 сотрудников Владимирского филиала «Т Плюс» и АО «Владимирские коммунальные системы» повысили квалификацию, прошли обучение, подготовку по смежным профессиям, а также аттестацию по правилам безопасности Ростехнадзора. В том числе 2 человека продолжили свое обучение в высших учебных заведениях за счет средств предприятия и 2 человека уже защитили дипломные работы в 2021г. Всего на образовательные цели было затрачено 11,3 млн рублей.«Мы уделяем большое внимание подготовке и повышению квалификации персонала. Даже в условиях пандемии образовательные программы не сокращались. Часть сотрудников проходила обучение в формате вебинаров и онлайн-тренингов. Подготовка энергетиков проводилась, как в специализированных учебных заведениях, так и в рамках внутренних обучающих программ», - отметила начальник управления по работе с персоналом Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Татьяна Афонина.Помимо получения профессионального образования, ивановские и владимирские энергетики участвовали в инженерном международном чемпионате «CASE IN», в корпоративных и всероссийских конкурсах профмастерства, где показали высокие результаты.Кроме этого, проводилась работа по привлечению молодых специалистов. Были организованы экскурсии для студентов профильных учебных заведений на производственные площадки филиала. Владимирский филиал «Т Плюс» вновь выступил социальным партнером регионального чемпионата WorldSkills Russia.В этом году работа по привлечению кадров, организации обучения и повышения квалификации персонала будет продолжена. В общей сложности переподготовку должны будут пройти около 800 сотрудников Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» и компании «Владимирские коммунальные системы». Всего на эти цели будет выделено 12,2 млн рублей.