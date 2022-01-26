Самым популярным стал сервис Kaspersky Internet Security: его выбрали более 60 % новых абонентов. На втором месте – ESET NOD32 Family, на третьем – Kaspersky Safe Kids.

Число пользователей сервиса «Антивирус» от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях достигло 35 тысяч. За год их количество в двух регионах увеличилось на четыре тысячи.Самым популярным стал сервис Kaspersky Internet Security: его выбрали более 60 % новых абонентов. На втором месте – ESET NOD32 Family, на третьем – Kaspersky Safe Kids.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Личная информация почти всегда содержится на персональном устройстве, даже если вы используете свой гаджет нечасто. Защитные коды платежных карт, паспортные данные с сайта госуслуг, переписка в мессенджерах и по электронной почте — все это требует защиты. Компьютер, планшет или смартфон без антивируса похожи на дома с открытой дверью, которая привлекает грабителей. Поэтому любые персональные устройства обязательно нужно обезопасить, чтобы избежать проблем и финансовых потерь».«Ростелеком» предлагает своим клиентам пакетные антивирусные решения, разработанные совместно с компаниями «Лаборатория Касперского», Dr. Web и Eset NOD32. «Антивирус» можно использовать на одном устройстве или установить сразу на несколько девайсов — компьютер, планшет и смартфон.Илья Потапов, пользователь «Антивируса», город Владимир:«Мы с супругой теперь переведены на удаленный режим работы, поэтому защита данных для нас важна особенно. В первый же день на удаленке задумались о покупке надежного антивируса. Выбрали Kaspersky Internet Security, вместе с ним установили приложение для родительского контроля. Теперь могу ограничить время, которое сын-первоклассник проводит онлайн, вижу местоположение ребенка на своем смартфоне».Подключить сервис «Антивирус» можно в личном кабинете пользователя или в приложении «Мой Ростелеком», доступном для скачивания в Google Play и App Store. При подключении годовой подписки на «Антивирус» — два месяца в подарок.Более подробную информацию о сервисе и способах подключения можно найти на сайте компании, по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов.