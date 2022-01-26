Несмотря на то, что переезд дочери одного из главных патриотов страны до сих пор не дает покоя некоторым россиянам, Мария уже несколько лет счастливо живет в Америке вместе с семьей.

Несмотря на то, что переезд дочери одного из главных патриотов страны до сих пор не дает покоя некоторым россиянам, Мария уже несколько лет счастливо живет в Америке вместе с семьей.К своим 58 годам известный актер Владимир Машков стал отцом один раз. Сегодня 36-летняя Мария Машкова может похвастаться теплыми отношениями со знаменитым родителем, однако их взгляды сходятся далеко не всегда. Машков считается одним из главных патриотов страны, а вот его наследница уже несколько лет строит свою жизнь за границей. К слову, там у нее это получается даже лучше, чем на родине.Мария Машкова появилась на свет в семье известных актеров Владимира Машкова и Елены Шевченко. Брак с Шевченко стал для артиста первым, а дочка – единственной. Однако родители Марии развелись, когда она была еще маленькой девочкой. До семи лет наследница росла вместе с бабушкой и дедушкой под Новосибирском, пока мама не забрала ее в столицу.Уже школьницей Мария начала выходить на сцену и получила первую роль в кино. А в 2006 году наследница звезд окончила Театральное училище имени Щукина и стала актрисой "Ленкома". Известность к Марии пришла только когда на экраны вышел популярный сериал "Не родись красивой". Сыграв секретаря на ресепшене компании "Зималетто", Машкова завоевала любовь зрителей и признание режиссеров, а ее карьера пошла в гору.Кроме популярности, сериал "Не родись красивой" принес Марии любовь. На съемках наследница Владимира Львовича познакомилась с будущим мужем Артемом Семакиным. На тот момент актер не только был женат, но и воспитывал дочку. Ради новой возлюбленной мужчина оставил семью и снова пошел в ЗАГС. В 2005 году Машкова и Семакин поженились, но брак продержался всего четыре года. Как оказалось, супруг не был верен актрисе.Страдать из-за распавшегося брака Марии долго не пришлось. Уже через несколько месяцев она снова вышла замуж, причем очень счастливо. Вторым супругом актрисы стал музыкант и бизнесмен Александр Слободяник. В 2010 году у пары родилась дочка Стефания, а через два года на свет появилась Александра. Однако заполучить семейное счастье было не так просто. Ради него наследница артиста перебралась в другую страну и нарвалась на критику со стороны российской общественности.Слободяник жил в США с самого детства и не планировал это менять. В конце концов и Машкова решилась перебраться за границу. Уже несколько лет актриса преимущественно живет в Штатах вместе с семьей, иногда приезжая в Россию по работе. Меж тем многим злопыхателям не дает покоя, что дочь одного из главных патриотов страны покинула родину. Чтобы хоть как-то прекратить поток критики, Мария не раз была вынуждена оправдываться из-за своего переезда.