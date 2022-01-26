За четыре года подельники заработали свыше 10 млн рублей.
Двух жителей Александрова осудили за организацию незаконного игорного клуба. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.
В декабре 2015 года 46-летняя женщина, имевшая опыт в организации лохотрона, предложила своему знакомому открыть подпольное казино. Парочка присмотрела в Александрове и Киржаче помещения для азартных игр. За четыре года подельники заработали свыше 10 млн рублей.
«33-летний мужчина курировал работу залов, собирал и пересчитывал выручку, контролировал администраторов и техническое состояние оборудования. Обвиняемая оставила за собой планирование, материальное обеспечение и организацию незаконной деятельности», - уточнили в Следкоме.
В целях конспирации помещения замаскировали под «дилинговый центр», что подтверждалось фиктивными заключениями специалистов, агентскими договорами и лицензиями на брокерскую работу. Следователи и полиция изъяли 8 терминалов и 12 системных блоков с установленным программным обеспечением.
Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты не признали. В результате оба получили условные сроки. Женщина - три года, мужчина - два года.