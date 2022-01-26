За четыре года подельники заработали свыше 10 млн рублей.

Двух жителей Александрова осудили за организацию незаконного игорного клуба. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.В декабре 2015 года 46-летняя женщина, имевшая опыт в организации лохотрона, предложила своему знакомому открыть подпольное казино. Парочка присмотрела в Александрове и Киржаче помещения для азартных игр. За четыре года подельники заработали свыше 10 млн рублей.«33-летний мужчина курировал работу залов, собирал и пересчитывал выручку, контролировал администраторов и техническое состояние оборудования. Обвиняемая оставила за собой планирование, материальное обеспечение и организацию незаконной деятельности», - уточнили в Следкоме.В целях конспирации помещения замаскировали под «дилинговый центр», что подтверждалось фиктивными заключениями специалистов, агентскими договорами и лицензиями на брокерскую работу. Следователи и полиция изъяли 8 терминалов и 12 системных блоков с установленным программным обеспечением.Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты не признали. В результате оба получили условные сроки. Женщина - три года, мужчина - два года.