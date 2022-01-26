Организаторов незаконного игорного бизнеса отделались условными сроками. Как установили следствие и суд, в конце 2015 года 46-летняя жительница Александровского района, имеющая опыт в

Организаторов незаконного игорного бизнеса отделались условными сроками. Как установили следствие и суд, в конце 2015 года 46-летняя жительница Александровского района, имеющая опыт в реализации лотерейной продукции и проведением мгновенных лотерей, предложила своему знакомому объединиться с ней для совместного осуществления незаконной игорной деятельности. В двух помещениях, расположенных на территории Александрова и Киржача парочка незаконно организовала и