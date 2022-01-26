Мебель начинается с дивана, а диван - с площадки ЛОФТМебель в Судогодском районе. Производство в...

Мебель начинается с дивана, а диван - с площадки "ЛОФТМебель" в Судогодском районе. Производство в деревне Бараки стремительно развивается, а помогает ему в этом Региональный центр компетенцией. Так Владимирская область реализует нацпроект "Производительность труда".Около 10-ти тысяч диванов ежемесячно. Такие мощности у "ЛОФТМебели" - крупной производственной площадки Судогодского района, партнера сайта Диван.ру. У предприятия более ста конкурентов только во Владимирской области. Оставаться в лидерах, даже в пик сезона, помог Региональный центр компетенций.- Ребята делают не просто обучение, а делают консалтинг с глубоким погружением. Они самостоятельно проводят планерки, помогают выработать у всей команды, а не у одного человека, навыки проектной работы. Это очень круто и самое главное, что мы вырастили внутри команды внутренних коучей, которые на будущее смогут эти результаты масштабировать и передать на другие подразделения.Эксперты РЦК провели диагностику и анализ, построили карту производственного процесса и схему перемещения работников. Внедрили инструменты бережливого производства, сделали наглядным оперативное управление, а работу операторов – простой и эргономичной — с помощью системы "5С". В итоге улучшилось качество выпускаемой продукции.- Инструмент "5С" - когда все инструменты находятся под рукой, оператору не нужно ничего искать и его работа заключается ровно в том, чтобы сделать свою рабочую операцию.Для "ЛОФТМебели" важнее всего было увеличить объемы производимой продукции. В итоге их результат после участия в программе стал вторым по области.- Производство очень сильно изменилось. Увеличился выпуск в два раза. Сократились время протекания процессов почти на 94 процента и увеличилось качество системы 5С.Снизились и избыточные запасы - на 62 процента, а выработка продукции на человека, наоборот, увеличилась - в два раза. И что немаловажно, свои предложения по улучшению теперь вносит и сам персонал. Как результат: продукция изготавливается быстрее, качественнее и без дополнительных затрат.- Конечно же, когда внедряются элементы бережливого производства на этих отдельных производственных цепочках, потом эта практика распространяется на все предприятие, соответственно, огромное вовлечение специалистов будет по итогу.Для предприятий Региональный центр компетенций предлагает бесплатные консультации. Участники нацпроекта получают новые возможности - от льготного займа до права на инвестиционный налоговый вычет.Любовь Клюквина, Семен Карпов, "Вести-Владимир"