Более 25 лет Владимир Андреевич посвятил службе в органах предварительного следствия.

Руководство и сотрудники следственного отдела межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поздравили ветерана органов внутренних дел Владимира Андреевича Плотникова с 80-летием.Владимир Андреевич после службы в армии поступил в Воронежский государственный университет, по окончании которого в 1971 году пришел на службу в Гусь-Хрустальный ОВД на должность следователя. Прослужив в органах предварительного следствия более 25 лет, в 1997 году он ушел на заслуженный отдых с должности заместителя начальника следственного отдела в звании подполковника юстиции.За многолетнюю добросовестную службу в милиции Владимир Андреевич награжден рядом ведомственных наград.По уходу на пенсию ветеран не перестал участвовать в активной жизни ОМВД, он оказывает практическую и теоретическую помощь молодому поколению.В 80-летний юбилей Владимиру Андреевичу полицейские вручили приветственный адрес от лица руководства ОМВД и Совета ветеранов и подарок. Они поблагодарили юбиляра за годы безупречной службы и пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа, отметив его оптимизм и неиссякаемую энергию.Принимая поздравления, ветеран рассказал о самых интересных случаях в своей работе и поблагодарил за оказанное внимание.