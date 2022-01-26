Интересное видео из города Кольчугино. Посетительница магазина обнаружила в ячейке камеры хранения...

Интересное видео из города Кольчугино. Посетительница магазина обнаружила в ячейке камеры хранения ...кота.Выяснилось, что никто животное туда не сдавал, Васька, так его называют местные жители, сам облюбовал ящик и живет в нем с прошлого года. Как пишут комментаторы, днём его никто не тревожит, но после закрытия магазина продавцы выгоняют усатого на улицу.Желающим забрать к себе пушистого обитателя камеры хранения обращаться по адресу: Кольчугино, улица 50-ти лет Октября, дом 15.