Средства взыскали судебные приставы.

В Коврове чиновник, признанный виновным в получении взятки, заплатил штраф - один миллион рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области.Процедура принудительного взыскания уголовных штрафов отличается от обычных задолженностей. Если в течении 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу осужденный не оплачивает его, то ему могут заменить штраф лишением свободы.«В процессе принудительного исполнения вердикта судебный пристав разъяснил должнику возможные последствия и наложил запрет на выезд из страны», - уточнили в ведомстве.Перспективы оказаться за решёткой явно не обрадовали мужчину. В результате он внёс присуждённую сумму в полном объёме.