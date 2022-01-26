Так, житель Коврова не только привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, но и был дважды судим за аналогичные деяния.

Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждены уголовные дела в отношении 24-летнего и 30-летнего жителей города Коврова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).В середине января текущего года инспекторы ГИБДД на автодороге «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» остановили автомобиль «Лада», 24-летний водитель которого, предположительно, находился в состоянии опьянения. Проходить медицинское освидетельствование ковровчанин категорически отказался. В ходе проверки полицейские установили, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за «нетрезвую езду».На следующий день инспекторы дорожно-патрульной службы в районе улицы Лесной в городе Коврове остановили автомобиль марки «Шевроле». У 30-летнего водителя присутствовали признаки алкогольного опьянения. Результаты проведенного освидетельствования подтвердили употребление алкоголя водителем.Установлено, что мужчина ранее не только привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, но и был дважды судим за совершение преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ.Аналогичное уголовное дело возбудили в отношении 55-летнего местного жителя полицейские Юрьев-Польского ОМВД. В январе экипаж ДПС остановил трактор «Беларусь», которым управлял 55-летний мужчина. Как выяснилось, перед поездкой местный житель употреблял алкоголь, и за руль в таком состоянии садиться не в первый раз.Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что за совершение повторного нарушения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена уголовная ответственность. Санкции статьи 264.1 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.