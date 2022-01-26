В Москве отмечается резкий рост заболеваемости среди детей – в 14 раз за две недели. Количество госпитализаций увеличилось в 10 раз.

В Москве отмечается резкий рост заболеваемости среди детей – в 14 раз за две недели. Количество госпитализаций увеличилось в 10 раз."Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям", – сообщает Департамент здравоохранения Москвы.Для снижения риска инфицирования самых уязвимых категорий несовершеннолетних принято решение закрыть плановую госпитализацию в детские больницы на три недели.Изменения не распространяются на плановую госпитализацию с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Экстренная помощь также будет оказываться в полном объеме."Просим горожан отнестись с пониманием к вынужденным мерам и рассчитываем, что уже скоро от них можно будет отказаться. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса", – подчеркнули в ведомстве.Также москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику. Прием пациентов с другими болезнями временно ограничат.В связи с ростом заболеваемости резко вырос спрос на экспресс-тестирование на ковид. Новые пункты в центрах госуслуг районов Головинский, Донской и Черемушки, в торговых центрах "Тишинка", "Пятая Авеню", "Атриум" и "Универмаг "Московский".