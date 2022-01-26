Личность блогера, который регулярно публикует видеоролики с записью правонарушений, была установлена полицейскими в ходе мониторинга социальных сетей.

«Инспекторами Первого отдельного специализированного батальона ДПС при участии сотрудников Центра управления столичной Госавтоинспекции задержан водитель, публично демонстрировавший в сети Интернет нарушения им Правил дорожного движения, создающие угрозу жизни и здоровью других людей.Личность блогера, который регулярно публикует видеоролики с записью правонарушений, была установлена полицейскими в ходе мониторинга социальных сетей. Автоинспекторы оперативно получили информацию о его передвижениях и передали ее экипажам дорожно-патрульной службы. В течение нескольких минут после этого автомобиль ВАЗ-2107 был остановлен, а находившийся за рулем молодой человек задержан. Установлено, что в течение 2021 года он привлекался к административной ответственности 21 раз.В отношении задержанного составлено семь административных материалов, в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, и за невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортным средством, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.Автомашина помещена на специализированную стоянку, государственные регистрационные знаки изъяты.Постановлением мирового судьи судебного участка №206 района Дорогомилово г. Москвы нарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.