В Муроме прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о рыболовстве и сохранении водных...

В Муроме прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.Как оказалось, 16 декабря прошлого года индивидуальный предприниматель Шишов С.М. на территории центрального рынка Мурома осуществлял продажу ценных пород рыбы (1 особи стерляди) без каких-либо разрешающих документов, в том числе ветеринарных свидетельств.При этом согласно перечню особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, стерлядь отнесена к ценным видам водных биоресурсов и запрещена к вылову.В этой связи городской прокуратурой ИП Шишову С.М. внесено представление, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, рыба изъята из торгового оборота.Также городским прокурором в отношении указанного предпринимателя возбуждено административное дело за нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства.Фото: https://pixabay.com/ru/