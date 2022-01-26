На мужчину завели административное дело.

В Муроме рыбака наказали за незаконную ловлю и продажу стерляди. Мужчина продавал рыбу без разрешительных документов.Прокуратура выяснила, что 16 декабря индивидуальный предприниматель С.М. Шишов на центральном рынке города пытался продать одну рыбину.«У мужчины не было ветеринарных свидетельств. При этом стерлядь относится к виду ценных водных биоресурсов и запрещена к добыче», - сообщает пресс-служба ведомства.Шишову С.М. внесено представление, рыба изъята, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Добавим, что на муромлянина завели ещё и административное дело. Теперь ему грозит штраф.