Сейчас тариф рассчитан надлежащим образом и утверждён Белым домом.

Муромская городская прокуратура добилась отмены незаконного тарифа на присоединение жителей села Ковардицы к сетям холодного водоснабжения. МУП «МТС «Окская» самовольно установил плату за подключение.Недавно в селе по нацпроекту «Экология» построили новый водозабор. Местные коммунальщики решили, что и плата за пользование новыми коммуникациями должна быть иной. При этом они решили не дожидаться пока департамент цен и тарифов утвердит ставку, а ввели свою - наобум.«В селе начаты работы по технологическому присоединению абонентов к указанным сетям за самовольно установленную плату и без учета требований законодательства. Руководителю предприятия внесено представление», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Сейчас тариф рассчитан надлежащим образом и утверждён Белым домом.