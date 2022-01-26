В день празднования Дня студента в общежитии Владимирского колледжа культуры и искусств открыли...

В день празднования Дня студента в общежитии Владимирского колледжа культуры и искусств открыли обновленное пространство для проведения досуга учащихся.Соло на чугунках под аккомпанемент гармони. Обновить комнату отдыха в студенческом общежитии колледжа культуры удалось благодаря победе в общероссийском конкурсе, который проводила "Молодая Гвардия Единой России". Владимирскую область представлял проект студента колледжа Николая Абрамова.Николай Абрамов, студент Владимирского колледжа культуры и искусства:- Все регионы участвовали. И было очень приятно, когда объявили результаты, что именно наш колледж культуры, мой (наш) проект смог победить в таком масштабном конкурсе. Неописуемое счастье, что именно в нашем колледже сделали такую красоту.На ремонтные работы было выделено сто тысяч рублей. Дополнительные субсидии на улучшение условий студенческих общежитий в России предусмотрены в федеральном бюджете благодаря инициативе "Единой России".Роман Кавинов, заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Благодаря, в том числе, и финансовой помощи "Молодой Гвардии Единой России" это помещение преобразилось. Сегодня в День студента открытие. Мне кажется, у всех хорошее настроение. У меня, во всяком случае, хорошее настроение!Активное участие в ремонте приняли студенты и сотрудники колледжа.Павел Кутузов, руководитель ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»:- Своими силами они покрасили здесь стены, нарисовали отличные рисунки на стене. Мы, в свою очередь, закупили необходимую мебель, краски. И совместными усилиями удалось достичь такого результата.Обновленное пространство студенты смогут использовать как для отдыха, так и для учёбы. Главное - не забывать про внутренний распорядок общежития : на ночь комната отдыха закрывается.Максим Калашников, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»