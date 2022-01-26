Накануне, 25 января, около 6 часов вечера в Главное управление МЧС России по Владимирской области...

Накануне, 25 января, около 6 часов вечера в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Суздальский район, с. Барское-Городище, ул. Раковица, д. 13.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану был совершён поздно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 64 кв. м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 15 человек личного состава, сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Дознаватели устанавливают причину пожара.