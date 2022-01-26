Жуткое зрелище в селе Барское-Городище Суздальского района – частный дом превратился в факел. Вечером 25 января пожарным поступило сообщение о возгорании. Впрочем, вызовом был совершен

Жуткое зрелище в селе Барское-Городище Суздальского района – частный дом превратился в факел. Вечером 25 января пожарным поступило сообщение о возгорании. Впрочем, вызовом был совершен несвоевременно – к приезду спасателей кровля горела открытым пламенем. По всей видимости, огонь быстро распространился по деревянному зданию и охватил его целиком. Пожарные потушили возгорание на 64 квадратных метрах. Тушили