Четвероногий друг вернулся к своей хозяйке. В отношении подозреваемого местного жителя возбуждено уголовное дело.

В середине января текущего года в ОМВД России по Вязниковскому району с заявлением о краже собаки породы сенбернар обратилась 32-летняя жительница города Вязники. Женщина пояснила, что оставила своего питомца у входа в магазин, привязав поводком-рулеткой к фонарному столбу. Вернувшись через десять минут, женщина не обнаружила собаку.Ущерб составил 25 000 рублей.В этот же день в результате розыскных мероприятий, по имеющимся с записей камер видеонаблюдения приметам, сотрудники полиции задержали на территории города Вязники подозреваемого – 33-летнего местного жителя. У мужчины обнаружили поводок и ошейник.А к магазину, куда вновь для поиска направилась хозяйка, прибежал ее четвероногий друг.Как пояснил задержанный, выйдя из магазина, он увидел привязанную собаку. Предполагая, что он сможет использовать ее для охраны дома, мужчина, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны окружающих, отвязал сенбернара и скрылся. Однако, по пути собака постоянно упиралась, не хотела идти, вылезла из ошейника и убежала от незнакомца.В настоящее время по данному факту следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении 33-летнего вязниковца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.