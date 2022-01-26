Подрядчик приступит к исполнению обязательств псле повторного выделения денег из областной казны.

Во Владимире пообещали начать строительство водопровода, канализации и сетей газоснабжения к участкам, выделенным многодетным семьям. Предусмотренную на 2021 год субсидию вернули в региональный бюджет, но в текущем году деньги выделят вновь.Первоначально контракт был заключён на 2020-2021 годы, но впоследствии подрядчик отказался от выполнения работ.«С компании взыскали миллионный штраф. Договор расторгнут. В сентябре заключили новый с другой организацией, но она не успела освоить средства до конца 2021 года», - рассказал заместитель главы администрации Сергей Сисуев.Стройфирма приступит к исполнению обязательств псле повторного выделения денег из областной казны.Напомним, что за время реализации программы развития инженерной и транспортной инфраструктуры к землям для многодетных построили 38 километров дорог, 27 км газопровода, более трёх километров сетей водоснабжения и водоотведения. Новые коммуникации проложили в Юрьевце, Веризино и Лунёво.