Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Новая волна Ковидные максимумы бьют рекорды, вирус...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Новая волнаКовидные максимумы бьют рекорды, вирус Омикрон. в школах, в кафе и ресторанах вновь вводят коронавирусные ограничения.- Проблемный ДКХолод, плесень и аварийный потолок. Почему Дом Культуры посёлка Садовый оказался вне программы по капремонту?- Выставка ФранцузоваИ "Притяжение Зауечья". Как художник Борис Французов научил коллег "вглядываться" в облака?