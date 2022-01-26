Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Красота требует жертв?
Косметология с обратным...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Красота требует жертв?
Косметология с обратным эффектом. Посетительница салона красоты из Кольчугино стала жертвой неудачной процедуры.
- Холодный ДК
Танцы в кофтах и шерстяных носках. В Суздальском районе замерзает ДК. Ждать ли ремонта остывающему "очагу культуры"?
- Выставка снежных шапок
И "принакрылись снегом, словно серебром...". Памятники областного центра примерили новые зимние наряды.