Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Красота требует жертв? Косметология с обратным...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Красота требует жертв?Косметология с обратным эффектом. Посетительница салона красоты из Кольчугино стала жертвой неудачной процедуры.- Холодный ДКТанцы в кофтах и шерстяных носках. В Суздальском районе замерзает ДК. Ждать ли ремонта остывающему "очагу культуры"?- Выставка снежных шапокИ "принакрылись снегом, словно серебром...". Памятники областного центра примерили новые зимние наряды.