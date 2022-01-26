Ранее в регионе ввели запреты на профосмотры и диспансеризацию.

Поликлиники Владимирской области готовятся к взрывному росту заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.«Неотложная и экстренная мед помощь становится более доступной. Налажена доставка льготных лекарств на дом. Маломобильных владимирцев прививают на дому. Медики продолжают выдавать направления на плановую госпитализацию», - пояснили в обладминистрации.Пациенты с критическими заболеваниями – болезнями сердца, почек, нервной и эндокринной систем, на диализе и с раком – остаются приоритетными для больниц.