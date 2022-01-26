На производственных участках и военных объектах расположены пожарные щиты, в полном объеме оснащенные пожарным инвентарем и оборудованием.

С целью предотвращения пожаров, как на территории объектов Жилищно-коммунальной службы № 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по Западному военному округу), так и на рабочих местах персонала, проводятся мероприятия для обеспечения противопожарной безопасности.На производственных участках и военных объектах расположены пожарные щиты, в полном объеме оснащенные пожарным инвентарем и оборудованием. Сформированы отряды по пожаротушению на объектах жизнеобеспечения, также налажено взаимодействие с руководством воинских частей по тушению пожаров на объектах и прилегающих территориях.На объектах казарменно-жилищного фонда техническими специалистами жилищно-коммунальной службы №4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по Западному военному округу) осуществлены плановые инструктажи работников по их действиям в случаях образования возгорания и возникновения пожаров, проведена проверка всех первичных средств пожаротушения, специалистами сторонних организаций проводятся работы по перезарядке огнетушителей.На информационных стендах казарменно-жилищного фонда размещены инструкции по мерам пожарной безопасности, обозначены номера телефонов служб спасения. Кроме этого, в целях устранения препятствий в работе пожарных служб, расчищены чердачные и подвальные помещения объектов казарменно-жилищного фонда. Также запланированы работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли хранилищ.Персонал жилищно-коммунальной службы № 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по Западному военному округу) ответственно подходит к соблюдению мер противопожарной безопасности, предотвращению чрезвычайных ситуаций.