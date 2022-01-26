Победа принесла владимирскому борцу Ивану Константинову путёвку на Сурдлимпийские Игры, которые пройдут в мае 2022 года. Чемпионат России по греко-римской борьбе среди глухих проходил во

Победа принесла владимирскому борцу Ивану Константинову путёвку на Сурдлимпийские Игры, которые пройдут в мае 2022 года. Чемпионат России по греко-римской борьбе среди глухих проходил во Владимире 21 − 24 января. В нем приняли участие 69 борцов из 24 регионов страны. Владимирец Иван Константинов занял первое место в весовой категории 97 кг. Ещё один борец из нашей