Напомним, что горожане, чаще всего это студенты, покупают владимирцам продукты, лекарства и оплачивают квитанции за ЖКУ.

Во Владимирской области волонтёры продолжают помогать пенсионерам и инвалидам минимизировать риск заражения коронавирусом. Работа добровольческого штаба активизировалась.Напомним, что горожане, чаще всего это студенты, покупают владимирцам продукты, лекарства и оплачивают квитанции за ЖКУ.Номер «горячей линии»: 8-(800) 200-34-11.Стать волонтёром может любой желающий. Для этого достаточно оставить заявку на проекта #МыВместе.