Как заверили в горадминистрации, все городские образовательные учреждения могут без задержек перестроить работу на удалёнку.

К 26 января из50 владимирских школ на дистанционный формат переведены четыре: № 6, 13, 25 и 36. Об этом рассказали в управлении образования.Как заверили в горадминистрации, все городские образовательные учреждения могут без задержек перестроить работу на удалёнку, а онлайн-коммуникации с учащимися и родителями стали обычным делом.«Для обучения сформирована методическая база и выбраны оптимальные платформы. Уроки проводятся с использованием конференцсвязи, мессенджеров, социальных сетей и почтовых сервисов. Используются электронные дневники, готовые уроки и видеоматериалы по различным предметам», - уточнили в пресс-службе мэрии.Ранее сообщалось, что из-за коронавируса все школы Гусь-Хрустального