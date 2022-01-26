Она появится в 2023 году.
Во Владимире в 2022 году приступят к строительству дороги в Пиганово. На эти цели выделят свыше 100 млн рублей. Об этом сообщил заместитель главы горадминистрации Сергей Сысуев на заседании горсовета.
Работы разобьют на два этапа, но сначала придётся скорректировать проект. Из областной казны в текущем году направят 28 млн рублей. В 2023 - 71,7 млн. Доля софинансирования мэрии составит 325 тысяч рублей.
Ранее за содержание участка отвечала область, но впоследствии дорожное полотно передали на баланс муниципалитета.
Сейчас проезжая часть в отдалённый микрорайон сильно заужена, что не позволяет автобусам ходить до новостроек. Между тем, владимирцы давно просят продлить маршруты. Новая дорога позволит вновь поднять проблему транспортной доступности в Пиганово.
Напомним, что её возведения местные жители добивались через суд, который обязал заасфальтировать автомагистраль и обустроить тротуары.