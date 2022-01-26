Она появится в 2023 году.

Во Владимире в 2022 году приступят к строительству дороги в Пиганово. На эти цели выделят свыше 100 млн рублей. Об этом сообщил заместитель главы горадминистрации Сергей Сысуев на заседании горсовета.Работы разобьют на два этапа, но сначала придётся скорректировать проект. Из областной казны в текущем году направят 28 млн рублей. В 2023 - 71,7 млн. Доля софинансирования мэрии составит 325 тысяч рублей.Ранее за содержание участка отвечала область, но впоследствии дорожное полотно передали на баланс муниципалитета.Сейчас проезжая часть в отдалённый микрорайон сильно заужена, что не позволяет автобусам ходить до новостроек. Между тем, владимирцы давно просят продлить маршруты. Новая дорога позволит вновь поднять проблему транспортной доступности в Пиганово.Напомним, что её возведения местные жители добивались через суд, который обязал заасфальтировать автомагистраль и обустроить тротуары.