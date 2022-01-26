В мемориальной мастерской Бориса Французова во Владимире открылась совместная выставка его...

В мемориальной мастерской Бориса Французова во Владимире открылась совместная выставка его сподвижников. Художники Юрий Ткачев, Владимир Нилов и Михаил Кочешков посвятили её деревне Зауечье - родине основоположника владимирской школы графики.В мастерской Бориса Французова оживленно, как и при жизни основателя владимирской школы графики.Таким был его французовский ритм. Двери были открыты всегда. А мастерская стала источником притяжения для всех творческих людей. Для самого графика таким "живительным источником" была родная деревня Зауечье. Посвящение ей - офорты самого Французова и работы его сподвижников. Юрий Ткачев, Владимир Нилов и Михаил Кочешков вместе с мастером ездили в Камешковский район на пленэры.Юрий Ткачёв, заслуженный художник России:- Когда я первый раз туда приехал, я носился по этой деревне, искал красивое место, чтобы как обычно нарисовать что-нибудь - красивое местечко, мотивчик. Бегал целый день, бегал и понял, что ничего красивого в Зауечье нет! А в это время Борис Федорович сидел на крылечке и писал этюд. Пока я бегал, у него уже был написан этюд.Именно Борис Фёдорович открыл тогда ещё молодым художникам пронзительную красоту русской деревни. Владимир Нилов в Заучье по приглашению Французова впервые приехал в 84-м, сразу после окончания Строгановки.Владимир Нилов, заслуженный художник России:- Это же начало наше. Все же были после институтов, творческая деятельность ни у кого не началась, а там постепенно началась эта творческая деятельность. И в это плавание нас Борис Федорович нас отправил!На пленэры в камешковскую глубинку художники ездят и сегодня. Продолжая традиции Французова. Правда, вместо иглы графики взяли в руки кисть. И теперь любимую деревню Бориса Французова можно увидеть не в черно-белой гамме офорта, а в цвете.Михаил Кочешков, заслуженный художник России:- Борис Фёдорович, да и не только он, но он маслом писал, гуашью писал, акварелью писал, то есть там пастелью, то есть работа с натуры - она предполагает разнообразие материала, но в данном случае маслом, да! Мне нравится! Я маслом пишу много и с натуры, в основном! Но этюды, как правило, их в мастерской держишь, на выставке не показываешь.В Зауечье они нашли любимые мотивы. Простые. Не кричащие. Особенные в Зауечье даже облака.Юлия Французова, вдова заслуженного художника Бориса Французова, председатель фонда Бориса Французова:- Это большое счастье вообще для меня. Я думаю, Борис Фёдорович был бы предельно рад и счастлив, потому что он хотел, чтобы его Зауечье тоже полюбили. Неслучайно же он и при жизни все время звал и приглашал художников! И вот земля эта какая-то особенная - Камешковская земля. Она на самом деле притягивает, влечёт!Сразу после открытия выставки творческий союз вновь поехал на родину основоположника владимирской школы графики. Бродить с мольбертом, черпать вдохновение.Вера Куликова, Семён Карпов. «Вести-Владимир»