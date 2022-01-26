27 января во Владимирской областной научной библиотеке пройдёт вечер, посвящённый памяти жертв...

27 января во Владимирской областной научной библиотеке пройдёт вечер, посвящённый памяти жертв Холокоста, в котором примут участие ученики средней школы № 5 города Владимира, студенты политехнического колледжа и РАНХиГС.На мероприятии прозвучат воспоминания оказавшихся на оккупированной территории жительницы украинского городка Мани Файнгольт и узника рижского гетто Иосифа Длинса, для которого Холокост стал личной трагедией – 28 человек из его семьи погибло, стихи о Холокосте,будут представлены документальные материалы об этом чудовищном преступлении против еврейского народа.Фото: library.vladimir.ru/