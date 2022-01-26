По состоянию на 26 января в медорганизациях региона действуют 1796 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 26 января в медорганизациях региона действуют 1796 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 51,2 процента из них занято (920), свободны 876 коек.79751 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 406 человек.Напомним, что заболело за сутки в области 396 человек, что является новым максимумом за время пандемии.За период наблюдения в области отмечено 3065 летальных случаев, 5 человек скончались от коронавирусной инфекции за последние сутки.