ФАС России усиливает контроль в регионах за участниками рынка нефтепродуктов Соответствующее...

ФАС России усиливает контроль в регионах за участниками рынка нефтепродуктовСоответствующее поручение по возобновлению работы оперативных штабов направлено в территориальные органы.Заседания штабов будут проводиться еженедельно.Первоочередной задачей является усиление контроля в регионах за деятельностью участников рынка нефтепродуктов и принятия мер реагирования в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства.Особое внимание уделено мониторингу запасов по каждому поставщику топливу и их доле на рынках нефтепродуктов.Анализ ситуации будет осуществляться прежде всего на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы, сообщают во владимирском УФАС.Фото: pexels.com/