В связи с усложнившейся эпидемиологической обстановкой врио губернатора Владимирской области...

В связи с усложнившейся эпидемиологической обстановкой врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев внёс изменения в коронавирусный указ №38. Новые требования коснулись работы учреждений культуры, сферы услуг, общепита и проведения спортивных мероприятий.При проведении мероприятий заполняемость залов должна быть не более 50%. Возможна полная посадка, но тогда у всех посетителей должны быть QR-коды или справки об отсутствии ковида.Ночью, с 01:00 до 06:00 кафе и бары могут пускать посетителей только по QR-кодам. Запрещено проведение дискотек и конкурсов. Фуд-корты, детские развлекательные центры и игровые комнаты, фитнес-клубы и заведения общепита могут работать при 50-процентной заполняемости либо по QR-кодам или ПЦР-тестам.Власти напоминают о необходимости строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических правил: термометрии на входе, обработки рук и помещений антисептиком, соблюдения социальной дистанции, проветривания залов, соблюдения масочного режима сотрудниками сферы услуг и общепита.