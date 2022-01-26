Они коснулись работы учреждений культуры, сферы услуг, общепита и проведения спортивных мероприятий.

Врио губернатора Александр Авдеев внёс в коронавирусный указ. Они коснулись работы учреждений культуры, сферы услуг, общепита и проведения спортивных мероприятий.Заполняемость залов должна быть не более 50%. Возможна полная посадка, но по QR-кодам или справкам об отсутствии ковида.С 01:00 до 06:00 кафе и бары могут пускать посетителей только по QR-кодам. Запрещено проведение дискотек и конкурсов. Фуд-корты, детские развлекательные центры и игровые комнаты, фитнес-клубы и заведения общепита могут работать при 50% заполняемости, либо по QR-кодам или справкам.Власти напоминают о необходимости термометрии на входе, обработки рук и помещений антисептиком, соблюдения социальной дистанции, проветривания залов, соблюдения масочного режима сотрудниками сферы услуг и общепита.Изменения уже вступили в силу.