С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 87 065 владимирцев.

Во Владимирской области на 26 января выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 70 человек. Ещё 15 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 48 - в Ковровском, 60 - в Кольчугинском, 33 - в Александровском, 30 - в Юрьев-Польском, 75 - в Гусь-Хрустальном, 33 - в Вязниковском, 10 - в Гороховецком, 8 - в Судогодском районах, а также 7- в ЗАТО Радужный, 5 - в Камешковском и по 1 - в Меленковском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 87 065 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 20 583 случая во Владимире, 9643 ​- в округе Муром, 9625 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.