Регион снова на пике заболеваемости. Столько заражённых за сутки не было за все два года пандемии. По сравнению с вчерашним показателем, суточный прирост – 26 человек. Всего лабораторно

Регион снова на пике заболеваемости. Столько заражённых за сутки не было за все два года пандемии. По сравнению с вчерашним показателем, суточный прирост – 26 человек. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 87 065. В лидерах по приросту второй день не Владимир. В городе Гусь-Хрустальный суточное количество заболевших 75 человек. И